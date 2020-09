Conte butta via Quota 100 e decreti sicurezza

Si prepara la svolta per superare le misure volute da Salvini nel Conte 1.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte assicura che Quota 100 verrà archiviata. E anche i decreti sicurezza cambieranno.

Quota 100 era un progetto triennale che sta arrivando a scadenza e il rinnovo “non è all’ordine del giorno”, dice il premier dal Festival dell’Economia di Trento. E i decreti sicurezza saranno riscritti al più presto – “al primo Cdm utile” – , con un “progetto ampio”, per garantire “un meccanismo di protezione per i cittadini e per i migranti”.

Una svolta sempre auspicata dal Pd, che soddisfa Matteo Renzi: “L’abolizione di Quota 100 è una svolta importante – dice il leader di Italia viva – e rimedia ai danni del governo populista”.

Il leader della Lega Matteo Salvini protesta: “Vogliono tornare alla Legge Fornero. La Lega non lo permetterà”