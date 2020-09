Un’altra assoluzione per Nicola Cosentino. La Corte d’Appello di Napoli ha assolto «per non aver commesso il fatto» l’ex sottosegretario all’Economia nel processo cosiddetto «Il principe e la scheda ballerina», in cui l’ex numero uno di Forza Italia era accusato del reato di tentato impiego di capitali illeciti con l’aggravante mafiosa. La vicenda era quella della costruzione a Casal di Principe (Caserta) di un centro commerciale voluto dal clan dei Casalesi, ma mai edificato.

In primo grado Cosentino era stato condannato a cinque anni e mezzo di carcere dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Oggi in appello il procuratore generale aveva chiesto per il politico campano la conferma della condanna. Si tratta della seconda assoluzione per l’ex leader di Forza Italia in Campania, dopo quella ricevuta nel processo sull’azienda di carburanti di famiglia. Lo riporta il Corriere della sera.