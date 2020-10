ALCAMO – Dopo la splendida cronometro di ieri Filippo Ganna cercherà di mantenere la maglia rosa. La seconda tappa del Giro che misura 149 chilometri e va da Alcamo ad Agrigento è una tappa complicata.

Il corridore della Ineos sa che per lui sarà difficile mantenere la maglia rosa perché la seconda frazione è caratterizzata da alcuni saliscendi e potrebbe essere la tappa ideale per una fuga. Gli ultimi chilometri con in salita, con una media del 5% e un breve tratto anche al 9%, terreno non adatto alle caratteristiche di Ganna.

Oggi potrebbero anche vedersi le prime schermaglie tra gli uomini di classifica, con Vincenzo Nibali che proverà a recuperare da subito il riscatto dal britannico Geraint Thomas, favorito per la vittoria finale.

Leggi anche: Ganna conquista la prima tappa