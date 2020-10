AGRIGENTO– Al via le operazioni di spoglio in provincia di Agrigento dove si è votato in otto comuni compreso il capoluogo. I dati sull’affluenza parlano di un leggero calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. Ad Agrigento ha votato il 62,98% degli aventi diritto pari a 32.693 persone con una flessione del -4,48% rispetto a cinque anni fa. A Camastra, dove si tornava al voto dopo lo scioglimento del comune per ingerenze della criminalità organizzata, ha votato il 61,96% pari a 1360 persone. A Cammarata si registra la più alta percentuale di affluenza nell’agrigentino, con il 78,95% pari a 4.093 votanti. A Casteltermini hanno votato 5.169 votanti pari al 44,24%. A Raffadali il 63,18% che corrisponde a 8.083 votanti. A Realmonte, città della Scala dei Turchi, l’affluenza è stata pari al 60,11% con 3051 persone che si sono recate alle urne. L’affluenza a Ribera arriva quasi al 64% (63,90%) pari a 11.948 elettori. Chiude Siculiana con il 55,76% pari a 3038 votanti.

Agrigento: 51.912 elettori – 32693 votanti pari al 62,98%

Camastra: 2.516 elettori – 1.360 votanti pari al 61,96%

Cammarata: 5.394 elettori – 4.093 votanti pari al 78,95%

Casteltermini: 12.520 elettori – 5.169 votanti pari al 44,24%

Raffadali: 14.030 elettori – 8.083 votanti pari al 63,18%

Realmonte: 5.285 elettori – 3.051 votanti pari al 60,11%

Ribera: 20.286 elettori – 11.948 votanti pari al 63,90%

Siculiana: 5.675 elettori – 3.038 votanti pari al 55,76%