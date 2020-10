Palermo- “Ambiguita’ in politica sul tema mafia

sono inaccettabili, per questo mi aspetto dimissioni spontanee

dalla Lega di Angela Maraventano”. Lo dice Stefano Candiani,

senatore e segretario regionale della Lega Sicilia Salvini

Premier, dopo le parole dell’esponente leghista di Lampedusa,

pronunciate sabato durante una manifestazione politica a

Catania.

“Dal palco di Catania – continua Candiani – abbiamo

ascoltato delle affermazioni che contengono dei profili di

ambiguità che non sono in alcun modo scusabili politicamente e

soprattutto in casa Lega. Ogni tipo di giustificazione avanzata

su questo tema mi sembra francamente insufficiente rispetto alla

gravita’ delle frasi pronunciate. Le dimissioni dalla Lega

rimangono l’unica scelta possibile per Maraventano”.

Anche il palermitano Igor Gelarda invoca lo stesso epilogo: “Angela Maraventano si è espressa malissimo dal palco di Catania, ha detto cose inaccettabili. Inaccettabili per una terra, la Sicilia, che ha pagato con il sangue dei suoi figli migliori la lotta alla mafia.Credo che queste dichiarazioni rendano incompatibile l’ex senatrice Maraventano con il percorso di legalità e trasparenza intrapresa dalla Lega Sicilia”.

Aggiornamento

“Sono una persona seria. Accolgo la richiesta di Candiani e lascio”. Lo ha detto Angela Maraventano, ex senatrice della Lega, finita nella bufera per le parole sulla mafia utilizzate a Catania, durante un incontro pro- Salvini.