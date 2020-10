ROMA- Piero Angela lo dice chiaro e tondo: untore chi non mette le mascherine. “L’esercito in campo per far rispettare le norme di sicurezza sanitaria? Secondo me è utile. Questo è un virus mortale. Non si può dover chiedere ‘per favore, mettete le mascherine’. Quelli che non le usano sono degli untori, soprattutto se sono stati ben informati”. Lo dice, con la consueta garbata fermezza e con la forza della scienza, Piero Angela, pronto al debutto della seconda edizione di Superquark+, nuovo ciclo di 10 puntate da 15 minuti in esclusiva su RaiPlay dal 6 ottobre.