Successo per le ragazze del TC2 promosse in serie B2

PALERMO – Grande successo per le ragazze del Tc2 che hanno conquistato la promozione in B2. Una cavalcata vincente, emozionante, che il team di via San Lorenzo ha vinto in finale per 3-0 sul Match Ball Mascalucia.

Protagoniste di questa avventura: Eleonora Dell’Aria, Chiara Davì, Karthiga Thavarajasingam, Michela Xibilia, Alessandra Xibilia, Bianca Di Vittorio.

“Siamo davvero contenti del grande risultato che abbiamo ottenuto – ha detto il maestro Fabio Cocco – vittorie cercate con grande determinazione e conquistate grazie a un gruppo solido e caparbio. Questa promozione ci permetterà di esibirci in un palcoscenico importante come quello della Serie B2, che le ragazze meritano e nel quale so che faranno bene”.

Qualità e quantità: le ragazze del Tc2 hanno dimostrato di avere i parametri idonei al salto di categoria e di possedere i requisiti vincenti. Un gruppo completo, che non si è mai sfaldato anche dinanzi alle difficoltà che nel tennis e nello sport in generale sono sempre dietro l’angolo. Una vittoria figlia della strettissima collaborazione fra il Settore agonistico e la Direzione del club, e del forte attaccamento alla maglia da parte delle giovani e talentuose giocatrici.