SANT’AGATA – Il presidente del Sant’Agata, Antonio Ortoleva, ha commentato in conferenza stampa il successo contro il Marina di Ragusa ottenuto nell’ultimo turno di campionato giocato. Ecco le sue parole:

“Per noi è un momento particolarmente emozionante. Raccogliamo tre punti figli di tanto sudore, impegno e fatica. La gioia viene un po’ offuscata dall’assenza del pubblico, ma devo ringraziare i tifosi per l’eleganza avuta nel rispettare il Dpcm che ci obbliga a giocare a porte chiuse. Questo campionato è di un altro pianeta rispetto a quelli disputati nelle ultime stagioni. Le società sono tutte organizzate e strutturate. Non ci sarà nulla di scontato, quello che conta è la mentalità che speriamo di continuare a poter dimostrare in questo percorso entusiasmante”.