Multe per chi non indossa la mascherina

Il nuovo Dpcm del presidente del Consiglio Giuseppe Conte slitterà di una settimana ma domani saranno comunque in vigore nuove regole per fronteggiare la seconda ondata di Covid.

LEGGI I DATI SUI CONTAGI NEL MONDO

LEGGI I DATI SUI CONTAGI IN ITALIA

Covid, nuovo Dpcm: mascherine e multe

Diventa obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Chi non lo farà è punito con la sanzione amministrativa “del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000”. Uniche eccezioni: quando ci si trova all’aperto e in luoghi isolati e mentre si fa sport.

Ciò significa che si dovrà sempre tenere con sé una mascherina.

Le multe saranno elevate anche ai titolari che all’interno dei propri locali non faranno rispettare l’obbligo. Non solo multev però, sempre tra 400 e 1000 euro, ma anche possibile sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Assembramenti e movida

Divieto tassativo di assembramento, ma i controlli saranno più rigidi soprattutto nei fine settimana e nelle ore serali davanti ai locali. Oltre alle abituali forze di polizia anche le forze armate impiegate nell’operazione “Strade sicure” potranno fare i controlli.

Tamponi per chi arriva dall’estero

Si estende il numero dei paesi di rientro in Italia per cui sarà obbligatorio eseguire il tampone. prima i paesi erano solo cinque. Ecco l’elenco completo: Regno Unito, Belgio, Olanda, Repubblica, Croazia, Malta, Spagna, Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo, Montenegro, Serbia e Colombia.

Inviti limitati alle feste

Divieto di partecipare a eventi con più di 200 persone al chiuso e 1.000 persone all’aperto. Oltre a questi divieti resta in vigore lo stop ai balli. Al momento viene scongiurata la chiusura in anticipo, una sorta di coprifuoco, per locali, bar e ristoranti. Viene però riconosciuta ai governatore delle la facoltà di emanare ordinanze più restrittive.