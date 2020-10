“No ai concorsi durante la pandemia”: il mondo della scuola in piazza

PALERMO – Il mondo della scuola domani terrà un sit-in dalle 15.30 alle 18.30 in via Cavour, davanti alla Prefettura nel’ambito della mobilitazione nazionale indetta da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Rua, Snals, Confsal, Gilda, Unams per dire no allo svolgimento dei concorsi in piena pandemia.

La protesta è nata dopo la decisione del governo di avviare, in un contesto di emergenza sanitaria, lo svolgimento delle prove del concorso straordinario e, a seguire, di un maxi-concorso con oltre 500 mila candidati. La richiesta dei sindacati, per coprire subito i vuoti di organico, è quella di stabilizzare con una prova orale e una valutazione dei titoli le migliaia di docenti che già ogni anno, e da diversi anni, occupano quegli stessi posti. (ANSA).