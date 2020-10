PALERMO – Oggi il Palermo torna in campo per la quinta giornata di campionato di Serie C. I rosanero si troveranno di fronte il Bisceglie allenato dal palermitano Giovanni Bucaro, che è pronto a fare lo scherzetto alla squadra della sua città.

Per la gara Boscaglia ha recuperato due elementi importanti come Crivello e Corrado che gli permetteranno di tornare alla difesa a quattro. Proprio il calciatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter dovrebbe essere schierato dall’inizio dal tecnico gelese. Sulla fascia opposta ci sarà l’ultimo arrivato Almici e al centro la coppia Accardi-Lancini perché Marconi e Somma non sono al meglio della condizione.

In mediana la coppia Luperini-Odjer pronta a recuperare palloni e smistarli per le punte. In caso di necessità dalla panchina potranno dare una mano Martin e Broh. Ancora infortunati invece Palazzi, che potrebbe rivedere il campo nel turno infrasettimanale in programma mercoledì alle 15 contro la Turris.

L’attacco sarà un mix di giovani ed esperti. La prima punta sarà il palermitano Saraniti, con alle spalle gli esterni Floriano e Silipo, trequartista con libertà di svariare sarà Rauti.

Proprio all’attacco Boscaglia chiede qualcosa in più, perché in queste prime partite il Palermo non ha trovato la via del gol ed è arrivato il momento di sbloccarsi.