Scuola a distanza, stop a concorsi e banchetti: la bozza del Dpcm

Ecco la prima bozza del Dpcm che il premier Conte dovrebbe firmare nelle prossime ore. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione – materna, elementari e medie – e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza. La bozza del nuovo Dpcm è ancora in via di definizione.

Le scuole superiori adotteranno una Dad pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.

Didattica a distanza e stop ai concorsi

Sospesi i concorsi pubblici e privati. Sono sospese, si legge nella bozza del Dpcm,, le “procedure concorsuali pubbliche e private, ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica”.

Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile. Salve, inoltre, “le procedure in corso e quelle per le quali esistono specifici protocolli organizzativi validati dal Comitato tecnico scientifico”. Didattica a distanza e stop ai concorsi non saranno però le uniche novità.

Banchetti

Niente più banchetti e ricevimenti dopo matrimoni, comunioni e battesimi. “Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto – si legge nel documento – ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose” .

