Palermo, rinviata nuovamente la gara con il Potenza

CALCIO - SERIE C

In attesa di comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro il Palermo annuncia il rinvio della gara contro il Potenza

PALERMO – Altro rinvio per la gara di campionato tra Palermo e Potenza. Le due squadre si sarebbero dovute affrontare lo scorso 3 ottobre per la 2^ giornata di campionato, poi rinviata per la positività di due tesserati dei lucani.

La gara era stata riprogrammata per giovedì 29 ottobre, ma adesso c’è un nuovo rinvio a data da destinarsi. A darne comunicazione è il Palermo tramite il proprio sito ufficiale e adesso si attende comunicazione ufficiale da parte della Lega Pro.

Nei giorni scorsi sembrava doversi giocare la gara, ma forse è stata rinviata perché il Palermo è riuscito a convincere la Lega Pro con la tesi che i giovani aggregati dalla Primavera non andavano conteggiati nella lista dei calciatori disponibili, questo potrebbe portare a 10 il numero di calciatori disponibili.