Palermo, squadra rimaneggiata: col Potenza un baby in campo

Se il club rosanero dovesse scendere in campo contro il Potenza sarà costretto a mandare in un campo un giovane della Primavera

PALERMO – Il numero di positivi al Covid in casa Palermo continua ad aumentare, ma al momento i negativi, considerano i giovani aggregati dalla Primavera, sono quattordici e questo permetterebbe alla squadra di scendere in campo per disputare la gara contro il Potenza.

Tra i quattordici disponibili non contano i giocatori infortunati, ma quelli negativi. Florio, ad esempio, è infortunato e il Palermo avrebbe solamente 13 convocati per affrontare il Potenza. Gli altri aggregati sono i portieri Matranga e Faraone e il difensore Cangemi.

Se la gara dovesse giocarsi, condizionale d’obbligo perché domani il Palermo sottoporrà ad un nuovo ciclo di tamponi i calciatori fin qui negativi e spera non ci siano altre sorprese, uno di questi giovani potrebbe trovare spazio in campo perché ha solamente dieci giocatori disponibili tra le liste dei professionisti o dei calciatori arrivati in prestito.

Filippi, che sostituirà Boscaglia assente per squalifica e Covid, potrebbe anche attingere dalla Primavera per avere dei calciatori in panchina, ma la situazione non è fluida perché la scorsa settimana un tesserato dell’under 17 è risultato positivo e le attività sono state interrotte fino ad oggi.