Green Basket, c’è un nuovo innesto: tesserata l’ala-centro Caridi

PALERMO – Il Green Basket è già sceso in campo per le prime partite stagionali, ma la società è attiva sul mercato e ha messo a disposizione di coach Mazzetti l’ala-centro classe ’98 Andrea Caridi proveniente dalla Cestistisca Verona, che milita in Serie C Gold Veneto.

Caridi è rimasto affascinato dal progetto della società palermitana e ha accettato subito l’offerta per fare il salto di categoria dopo diversi anni in Serie C: “Quando ho ricevuto la chiamata del coach non ho esitato, mi ha presentato un progetto che ritengo essere molto interessante. È un’opportunità importante per me di approdare in una categoria superiore, una lega nazionale. Da quello che ho intravisto – dichiara il nuovo arrivato al sito ufficiale – nei primi allenamenti insieme possiamo essere una squadra che può farsi valere; dipende sempre se riusciamo a partire vista la situazione di emergenza che viviamo in questo periodo”.

Andrea sa di potersi ritagliare uno spazio importante nella squadra, e si presenta così ai tifosi biancoverdi: “Ho fatto tutto il percorso delle giovanili con Ferrara, con l’ultimo anno da aggregato alla formazione di A2. Poi ho giocato diversi anni nella C Gold veneta, l’ultimo con Verona. Come ruolo principalmente sono un 5, credo di potermi ritagliare qualche spazio per dare anche io un contributo importante alla squadra”.