PALERMO – Prestazione super per il Palermo che esce dal Barbera con un pareggio nel derby contro il Catania. La squadra ha lottato, non si è tirata indietro e non ha mollato di un centimetro nonostante non avesse nessun cambio a disposizione. Boscaglia si è detto assolutamente contento e soddisfatto di questa prestazione dei suoi.

“La prestazione della squadra mi ha e ci ha emozionato. Avremmo meritato i tre punti per la prestazione fatta. Nel primo tempo abbiamo messo sotto il Catania e abbiamo avuto più volte la possibilità di raddoppiare”.

“Nel secondo tempo – continua Boscaglia – abbiamo avuto un problema con Valente che era infortunato e giocato in dieci. La prestazione di oggi mi fa capire che il gruppo è forte e sano. Peccato, oggi meritavamo la vittoria e i tre punti, sarebbe stata la ciliegina sulla torta”.

“Brucia il pari. Con il var sarebbe stato annullato. L’arbitro, forse, era messo male. L’abbiamo visto tutti che era da annullare. Arriveranno tempi migliori sperando che si vada a compensare tutto”.

“I ragazzi sono stati eroici, bravi. Aiutati dalla panchina, non avevano più la forza. 3 o 4 si allenano con noi da pochi giorni dopo la positività al covid. Oggi – continua l’allenatore rosanero – non abbiamo fatto fare un tiro al Catania”.

Il Palermo adesso dovrà affrontare la Juve Stabia, ma non sarà semplice: “Rientra Broh e perdiamo Valente. Vediamo di aggregare qualcuno della Primavera e che si negativizzi qualcuno. Se mettiamo l’impegno di oggi con una squadra che ha onorato tutto e tutti. Dobbiamo lavorare pensando giornata dopo giornata”.

“La squadra – conclude Boscaglia – ha incominciato ad assimilare. Oggi Martin ha dimostrato che può giocare in un centrocampo a due. Stiamo andando per la strada che abbiamo tracciato in ritiro. Abbiamo giocatori che possono sfruttare questo modulo. Dobbiamo recuperare tutti. Oggi la squadra ha dimostrato che sta bene e sta lavorando. Ho visto i giocatori spendersi e aiutare i compagni”.