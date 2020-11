Palermo-Catania: finisce con un pari il derby

PALERMO – Dopo sette anni torna il derby tra Palermo e Catania. Le due squadre si affrontano in un “Barbera” deserto per via delle restrizioni anti-Covid.

Per il Palermo la vigilia è state delle più negative possibili perché nella giornata di oggi è stata riscontrata la positività di ben sette calciatori. In panchina, quindi, per Boscaglia ci sarà solo il giovane portiere Matranga aggregato dal settore giovanile; il Catania si presenta quasi al completo con ben 23 calciatori e con la voglia di riscattare le sconfitte contro Ternana e Bari.

PRIMO TEMPO:

Il prima pallone della sfida lo gestiscono i padroni di casa con il palermitano Saraniti. Rauti al 5′ prova a recuperare una palla e viene a contatto con Pecorino, per l’arbitro è fallo a favore degli ospiti. Palazzi serve Almici che prova ad infiltrarsi nell’area avversaria e viene messo giù in maniera irregolare conquistando un fallo. Sugli sviluppi della punizione Kanoute prova a deviare di testa ma manda fuori. Il Catania prova a farsi vedere in avanti con Maldonado, l’argentino serve una palla verso il centro che Corrado devia e manda in calcio d’angolo. Rauti scippa un pallone a Dall’Oglio prova ad arrivare al cross, ma viene fermato; la sfera sulla ribattuta rimane lì e arriva Odjer portandola sul fondo. L’ex Trapani conquista calcio d’angolo. Alla battuta si presenta Almici, la sfera, dopo la deviazione di Marconi, arriva a Saraniti, che colpisce male verso la porta, sulla respinta di Martinez il più lesto è Kanoute che, al 16′, da due passi la mette dentro e porta avanti il Palermo. Al 24′ i padroni di casa hanno l’occasione per il raddoppio con Saraniti. L’attaccante sbaglia, in maniera clamorosa, un calcio di rigore in movimento tutto solo davanti Martinez. Tantissima potenza ma pochissima precisione nel tiro con la palla che scheggia la traversa. Al 32′ Almici e Pinto vengono a contatto con la palla lontana, il rosanero ha la peggio e Pinto riceve il giallo. Almici, al 42′, ricambia su Pinto. Il terzino rosa smanaccia e riceve il giallo. Ancora il Palermo vicino a raddoppio al 44′. Imbucata perfetta di Martin per Valente che arriva in scivolata ma è poco preciso.Il primo tempo si chiude con il Palermo in vantaggio e il Catania che non ha creato tantissimi pericoli alla retroguardia di casa.

SECONDO TEMPO:

La seconda frazione comincia senza cambi per il Catania che deve recuperare lo svantaggio. Contatto in area rosanero tra Pecorino e Odjer, l’arbitro fischia un calcio di punizione per i rosa. Kanoute al 6′ recupera palla e parte in contropiede. L’ex Catanzaro serve Saraniti che prova un cross al centro però deviato, forse, con la mano da un difensore del Catania. 1′ dopo Palazzi è costretto a fare fallo su Pecorino che correva verso l’area del Palermo e si vede sventolare il giallo. In questi primi minuti gli ospiti sembrano più vivaci. Catania vicino al gol del pareggio al 60′ con la palla crossata da Dall’Oglio spizzata male da Pecorino che fa correre un brivido a Pelagotti. Brutto fallo di Percorino su Saraniti che resta giù. Raffaele prova a cambiar qualcosa mettendo Emmanusso e Piovanello per Claiton e Rosaia. Al 70′ incursione di Reginaldo dentro l’area del Palermo con Pelagotti che va in tuffo e prende nettamente la palla. Al 33′ del secondo tempo Saraniti prova un tiro da fuori che sfiora il palo. All’80’ gol del pari di Pecorino che la mette dentro dopo un tocco di mano nello scontro aereo con Marconi. Il derby finisce senza vincitori né vinti con il risultato di 1-1 Sun Palermo che ha messo tutto sul campo nonostante le difficoltà

PALERMO: 1 Pelagotti, 29 Almici, 5 Palazzi, 15 Marconi, 3 Corrado; 19 Odjer, 8 Martin (C.); 20 Kanoute, 23 Rauti, 14 Valente; 9 Saraniti. Boscaglia. A disposizione: 22 Matranga. Allenatore: Boscaglia

CATANIA: 22 Martinez, 18 Tonucci, 3 Claiton (dal 70′ Emmausso), 5 Silvestri (C.); 26 Calapai, 8 Rosaia (dal 70′ Piovanello), 15 Maldonado, 23 Dall’Oglio (dal 61′ Izco), 20 Pinto (dal 61′ Biondi); 10 Reginaldo (dall’85’ Welbeck), 31 Pecorino. A disposizione: 12 Della Valle, 32 Confente, 6 Welbeck, 7 Gatto, 11 Vrikkis, 19 Manneh, 29 Zanchi, 33 Panebianco. Allenatore:

ARBITRO: Luca Zufferli (Garzelli – Santi). IV UOMO: Cosso.

NOTE: ammonito Odjer, Almici, Palazzi, Pelagotti, Rauti (P); Pinto, Pecorino, Welbeck (C).

MARCATORI: Kanoute 16′, Pecorino 80′.