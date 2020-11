Covid e imprese, il Comune avvia il tavolo contro la crisi

Primo incontro in videoconferenza con le associazioni datoriali

PALERMO – La giunta comunale di Palermo ha incontrato in videoconferenza le associazioni di categoria e datoriali al Tavolo contro la crisi e per la ripresa promosso dall’amministrazione e che domani proseguirà con l’incontro con i sindacati. Tra le proposte rivolte ai governi nazionale e regionale, innanzitutto che le scelte su aperture, chiusure e limitazioni siano basate su dati certi e trasparenti; la necessità che i contributi economici e i ristori previsti a livello nazionale e regionale siano veloci e adeguati a una vera compensazione dei danni, coinvolgendo anche quelle categorie professionali, commerciali e imprenditoriali che non sono formalmente chiuse.

Da parte dei rappresentanti degli imprenditori è stata sottolineata la necessità che lo smart-working, ritenuto comunque utile per ridurre il rischio di contagi, non diventi motivo di rallentamento dell’apparato burocratico. Si è deciso che ogni 15 giorni il tavolo torni a riunirsi ma che, nel frattempo, vi sia l’attivazione di due specifiche linee d’azione coordinate rispettivamente dall’area del Suap e dall’area della Polizia municipale. Alla fine dell’incontro, il sindaco ha sottolineato “la fortunata coincidenza con la firma dell’accordo che permetterà di mantenere a Palermo la presenza de La Rinascente, segnale dei risultati che si possono ottenere quando vi è unità d’intenti e d’azione”. (ANSA).