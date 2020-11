Italia Viva, l’organigramma nazionale: nominati Sammartino e Sudano

L’assemblea nazionale di Italia Viva dello scorso sabato ha provveduto a perfezionare la nomina dell’onorevole Luca Sammartino a componente della cabina di regia nazionale della formazione renziana e dellla senatrice Valeria Sudano a responsabile del dipartimento nazionale per le politiche del Mezzogiorno.

Il commento di La Rosa



“L’importante riconoscimento ottenuto dall’on. Luca Sammartino, deputato all’Ars, e dal Sen. Valeria Sudano – afferma l’Avv. Puccio La Rosa coordinatore di Italia Viva per la provincia di Catania – rappresenta il giusto riconoscimento a due validissimi dirigenti politici e dimostra in modo chiaro e evidente l’importanza che Matteo Renzi e tutti i vertici nazionali del partito danno al mezzogiorno d’Italia in generale e la Sicilia in particolare.

Le due nomine, ancora – prosegue il coordinatore etneo di Italia Viva La Rosa – costituiscono un motivo di orgoglio e di riconoscimento per l’intera comunità politica etnea e siciliana che da anni collabora con Luca Sammartino e Valeria Sudano e che, in questi difficili mesi contraddistinti dall’emergenza sanitaria da Covid -19, in ogni città e in ogni territorio si è spesa per dare voce e rappresentanza ai bisogni di ogni cittadino e di ogni categoria e contestualmente per rafforzare e spiegare il progetto politico, culturale e sociale con cui Italia Viva intende contribuire a dare innovazione, sviluppo e crescita all’Italia.In questo senso nel complimentarmi pubblicamente con Luca e Valeria – conclude Puccio La Rosa – non posso non rilevare come la scelta i due giovani e preparati politici Siciliani per ricoprire due delicatissimi e fondamentali incarichi di vertice in Italia Viva costituisca la prova più evidente di come, a differenza di tante altre formazioni politiche, il nostro partito punti realmente ad occuparsi dei bisogni veri e reali dei territori e dei suoi cittadini, a dare voce ai tanti amministratori locali che ogni giorno si spendono con passione per le proprie comunità e a superare le disuguaglianze che stanno caratterizzando questi nostri giorni.