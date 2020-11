Tavolo anticrisi, Confesercenti Palermo: “Parte attiva del percorso”

PALERMO – “Apprezziamo la risposta che in tempi brevi la giunta comunale ha dato alle associazioni datoriali, attivando un tavolo di crisi proprio come la nostra associazione aveva chiesto la scorsa settimana”. A dichiararlo è Confesercenti Palermo, dopo l’incontro in videoconferenza con il Comune che ha avviato il confronto per affrontare l’emergenza legata al Covid-19. “Saremo parte attiva di questo percorso che riteniamo fondamentale per promuovere una ripresa economica della nostra città – aggiunge Confesercenti Palermo -. Continueremo a lavorare proponendo gruppi di lavoro per le aree del turismo, delle attività produttive e dei tributi, con l’obiettivo di condividere con l’amministrazione le diverse strategie d’azione e tentare di uscire da una crisi senza precedenti”.