Vietato stazionare in centro e in spiaggia, Orlando firma l’ordinanza

PALERMO – Leoluca Orlando mantiene la parola data e firma la nuova ordinanza per il contrasto al Covid nel Comune di Palermo. Il contenuto del provvedimento lo aveva anticipato ieri il primo cittadino in una conferenza stampa: “divieto di stazionamento” per le persone dal lunedì al venerdì dalle ore 16 fino alle ore 22, mentre il sabato, la domenica e nei giorni festivi il divieto sarà esteso dalle 5 del mattino alle 22. La nuova ordinanza del sindaco ha validità fino al 3 dicembre 2020.

Le zone del centro interessate

Quanto alle zone del centro di Palermo in cui si applica il provvedimento, si tratta dei quartieri Tribunali-Castellammare, Palazzo Reale-Monte di Pietà, Politeama e Libertà. Come ha fatto presente ieri Orlando, la vasta area era già stata considerata a rischio assembramenti anche in occasione del precedente ‘coprifuoco soft’. In quel caso era vietato stazionare dalle 21 alle 5 del mattino, ma i numeri dei contagi erano ben altri seppur già allarmanti.

L’ordinanza chiarisce che sono consentiti solo l’attraversamento, l’accesso e il deflusso agli esercizi commerciali o alle abitazioni private. Il tutto “avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali”, attenendosi alle più recenti disposizioni del governo nazionale.

La stretta sul litorale

Ma non è tutto: nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 novembre sarà vietato stazionare dalle 5 alle 22 anche lungo tutto il litorale, da Sferracavallo ad Acqua dei Corsari. Le restrizioni riguardano spiagge, coste e aree verdi aperte al pubblico, anche oggetto di concessione demaniale. “In tali aree costiere – viene specificato – è comunque salva la specifica disciplina delle aree strettamente portuali”. Al momento il provvedimento riguarda il prossimo weekend, ma Orlando si riserva la possibilità di allentare o restringere le restrizioni in vista dei fine settimana successivi. Una scelta che verrà fatta anche in considerazione dei dati sui nuovi positivi e dei posti letto che verranno occupati negli ospedali. LA MAPPA DETTAGLIATA DEL DIVIETO DI STAZIONAMENTO

L’appello di Orlando alla città

Il sindaco di Palermo definisce l’ordinanza “un provvedimento necessario”, ma precisa che “ciò che oggi è più che mai indispensabile è il senso di responsabilità dei cittadini, che devono comprendere fino in fondo quanto è grave la situazione e quanto è urgente che ognuno tenga comportamenti rispettosi dei divieti. Non solo perché è richiesto dalla legge, ma soprattutto perché serve a salvare la vita di migliaia di persone, anche a Palermo”.