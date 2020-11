Lavori in un tratto di viale Regione: il cantiere durerà due mesi

PALERMO – Lavori in un tratto di viale Regione in direzione Trapani costringeranno per due mesi i palermitani a un’impennata del traffico sulla circonvallazione. E’ quanto emerge da una nota del Comune che “informa la cittadinanza che per consentire alcuni lavori urgenti di consolidamento della copertura del Canale Mortillaro che passa sotto la Circonvallazione, la corsia centrale della strada, all’altezza di via Principe di Paternò in direzione Trapani, è stata chiusa per circa 200 mt”.

“La Polizia municipale – prosegue la nota – è sul posto. L’intervento fa parte di un piano complessivo seguito dall’Area della Rigenerazione urbana del

Comune e finanziato dal Ministero dell’Interno. La durata dell’intervento, il cui costo complessivo è di 250 mila euro, è di due mesi circa. Tuttavia, è possibile che si verifichi la necessità di dover intervenire anche nell’altra corsia, in direzione Catania, con un eventuale prolungamento dei lavori, ove questo fosse riscontrato necessario in questa prima fase. Un altro intervento in corso è quello in via Montepellegrino per la messa in sicurezza della soletta del canale Passo di Rigano. Il costo dell’opera è sempre di 250 mila euro e la durata dei lavori sarà di circa 90 giorni, a causa della presenza di sottoreti.

“Si tratta di due importanti interventi di messa in sicurezza dei

canali – afferma il sindaco Leoluca Orlando – che hanno un importante

ruolo per il deflusso delle acque meteoriche. I disagi sono purtroppo

inevitabili, ma allo stesso tempo non rinviabili per non mettere a

rischio la sicurezza di chi ogni giorno utilizza queste due arterie

stradali”.