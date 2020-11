Ghirelli: “Fermare la Lega Pro? Noi andiamo avanti”

Il presidente della Lega Pro non vuole sentire alcuna ragione e tira dritto per la sua strada

Visti i tanti calciatori positivi al Covid alcune società hanno visto il rinvio di molte gare di campionato di Serie C. In tanti hanno chiesto la sospensione come fatto in Serie D per recuperare le gare rinviate, ma il Presidente Ghirelli non vuole sentire ragione e tira avanti, anche per dare un po’ di sollievo alla popolazione che durante le partite sgombera la mente.

“Fermare o meno il campionato? Noi andiamo avanti. Certo non è facile. I club soffrono terribilmente. Abbiamo bisogno di ristori altrimenti rischiamo il collasso, per questo il governo lo stiamo incalzando. Il Paese, le autorità sanitarie, hanno deciso di mettere in azione misure restrittive per raffreddare ed invertire la crescita della pandemia. Noi seguiamo quello che sarà il risultato di queste settimane e faremo quello che le autorità scientifiche diranno, in accordo con FIGC”.