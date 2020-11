Pierobon: “Lavoreremo per risolvere la crisi di Palermo”

PALERMO – “Non lasceremo sola Palermo, saremo collaborativi come sempre e lavoreremo per risolvere la crisi in città. Ci confronteremo con l’Amministrazione, parleremo, lavoreremo per risolvere il problema. Come Regione abbiamo già accelerato le procedure riducendo drasticamente i tempi”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Energia e Servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, intervenendo a Castellammare del Golfo (Trapani) nel corso dell’inaugurazione del centro comunale di raccolta. L’impianto, finanziato dal Comune, è situato in contrada Pagliarelli Ginisara, in un terreno confiscato alla mafia ed è con cassoni dove gli utenti possono conferire, gratuitamente, i rifiuti differenziati.

Nel centro di raccolta si potrà conferire carta e cartone, organico, sfalci di verde e potature, plastica, vetro e lattine, rottami metallici, ingombranti, ma anche elettrodomestici, scarti di olio, pneumatici, lampade, batterie, farmaci scaduti, abiti. “Stiamo facendo enormi passi avanti sulla raccolta dei rifiuti – dice il sindaco Nicolò Rizzo – in un mese dall’avvio del nuovo servizio la percentuale di raccolta dal 29 è balzata addirittura al 77,80% circa”.

(ANSA).