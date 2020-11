La bimba di 10 anni morta a scuola: disposta l’autopsia

Bisogna escludere la possibilità che la piccola soffrisse di patologie che avrebbero potuto essere diagnosticate in tempo

PALERMO – La procura della Repubblica di Palermo ha aperto un’inchiesta e disposto l’autopsia sul corpo della piccola Marta Episcopo, la bimba do 10 anni morta stamani all’interno della scuola Vittorio Emanuele Orlando.

La decisione è arrivata in serata dopo che inizialmente sembrava non dovesse essere disposto l’esame autoptico. La bimba sulla base della prima ricognizione del medico legale è deceduta dopo essersi sentita male mentre faceva educazione fisica insieme ai compagni.

L’autopsia ha l’obiettivo di escludere la possibilità che la piccola Marta soffrisse di qualche patologia che avrebbe potuto essere diagnosticata in tempo e curata.

I genitori e i parenti hanno riferito che non c’era stata alcuna avvisaglia, né piccola ne grande, che potesse fare suonare un campanello di allarme.

Data la tragicità dell’evento che coinvolge una bimba in così tenera età il procuratore Francesco Lo Voi e l’aggiunto Ennio Petrigni hanno ugualmente deciso di approfondire la vicenda con l’esame autoptico.

Le indagini eseguite dai carabinieri del comando provinciale nella palestra della scuola di via Lussemburgo hanno confermato che la bimba non ha subito colpi mortali in seguito alla caduta. Ecco perché l’ipotesi principale è quella del malore. Un malore improvviso? Solo l’autopsia potrà rispondere all’interrogativo.