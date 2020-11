Pugno duro dei vigili urbani, controlli e sanzioni in via Acquicella

CATANIA – Pugno duro degli agenti della polizia commerciale dei vigili urbani di Catania, che sono intervenuti stamani in via Acquicella (nella zona del Cimitero Monumentale di Catania) per verificare la regolarità dei commercianti di articoli ortofrutticoli. Sono stati elevati 12 verbali (mancanza di autorizzazioni e occupazione di suolo pubblico) e decisi ben 4 sequestri (uno a ignoti, avendo abbandonato la merce esposta alla vista degli agenti). Ci sono state anche 3 sanzioni per il mancato rispetto dell’attuale normativa anti Covid. I controlli di oggi sono avvenuti sotto il coordinamento del comandante Stefano Sorbino e del commissario Stefano Oliva.