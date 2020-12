Boscaglia: “Non sono contento della classifica. Foggia avversario difficile”

PALERMO – Il Palermo si prepara alla sfida contro il Foggia in programma domenica alle ore 14 allo Zaccheria. Oggi il tecnico rosanero Roberto Boscaglia è intervenuto in conferenza stampa.

“Bilancio di queste prime 12 giornate? Non mi sono mai soffermato a fare un bilancio, non lo faccio nemmeno adesso. Dopo tutte le problematiche che abbiamo avuto è un compito particolare. La squadra che ho visto col Catanzaro è la squadra che voglio vedere io che gioca in un certo modo e mi piace molto”.

Il tecnico ha parlato della gara di domenica pomeriggio: “Loro sono una squadra insidiosa che darà filo da torcere. Vogliamo ripetere quanto fatto nell’ultima trasferta”. Boscaglia ha condannato quanto accaduto a Gentile che ha subito un atto intimidatorio con la porta della casa che ha preso fuoco: “Quanto accaduto a Gentile è una cosa da condannare. Non mi permetto di dire altro perché è una cosa brutta. Episodi come questi compattano le squadre. Mi aspetto una squadra che lotti ancora di più anche per questo motivo”.

Durante Palermo-Viterbese si è fermato per infortunio Almici, ma le sue condizioni sono ancora tutte da valutare: “Farà degli esami strumentali domani. Speriamo sia meno grave di quanto è sembrato all’inizio. Rauti, invece, ha perso una botta in area e se l’è portata dietro fino a quando è rimasto in campo. Ha qualche piccolo problema, speriamo possa essere al meglio. È disponibile per domenica”.

“Troveremo chi potrà sostituire Almici. Abbiamo giocatori che stanno bene e possono sostituire. Nessuno di quelli presenti in rosa ha le sue stesse caratteristiche ma chiunque andrà in campo farà benissimo. Non sarà Somma a sostiurilo perché è un centrale di difesa e a noi serve in quel ruolo”.

Mercoledì è andato in gol Lucca che si è lasciato andare ad una esultanza polemica. Su questo argomento il tecnico risponde così: “È un ragazzo di 20 anni alla prima esperienza di un certo livello. Molti ragazzi vedono in tv calciatori che esultano così e lo ripetono. Non è certo una polemica la sua esultanza. Non so se domani sarà titolare. Ogni settimana scendono in campo 16 giocatori”.

“Non sono contento della classifica perché non ci appartiene. Da poco lavoriamo con la squadra al completo. Sono noti i problemi che abbiamo avuto. Stiamo lavorando per essere in alto. Da qualche partita sono contento di come sta lavorando la squadra. Dobbiamo migliore in certe cose come per esempio sui gol subiti mercoledì. Dobbiamo imparare dagli errori”.

“Voglio rivedere – continua Boscaglia – la determinazione che abbiamo avuto per recuperare la gara. Non voglio rivedere l’atteggiamento passivo avuto dopo il gol del vantaggio. Dobbiamo essere più aggressivi e fare 10 metri in più quando l’avversario ha la palla. Voglio vedere una squadra feroce, i ragazzi possono farlo”.

“Corrado non sarà convocato domani. Penso che potrà essere aggregato la prossima settimana. Doda ha una buona gamba. È un giocatore che ha bisogno di minutaggio e quando sarà possibile lo metteremo in campo”.