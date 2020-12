Lega Pro, Ghirelli: “Servono aiuti per le serie minori”

"Per traghettare il calcio italiano verso un lido sicuro, in questa crisi drammatica, serva essere solidali, serva fare sistema"

PALERMO – “Si tratta di un grande gesto di solidarietà. Siamo tutti sulla stessa barca. Tuttavia, inevitabilmente nella fase di attraversamento della mareggiata, c’è chi ha un equipaggiamento più organizzato, solido e robusto e chi invece meno. C’è chi, semplicemente, ha bisogno”.

Commenta così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, il sistema di aiuti che la Premier League, massima serie del campionato inglese, ha previsto per le serie minori. Nello specifico fino a 15 milioni di sterline per aiutare la EFL per consentire alla lega di ottenere un prestito a interessi zeroper oltre 220 milioni, cifra da dividere tra tutti i club della seconda divisione, circa 9 milioni a testa.

“Ecco, io credo che per traghettare il calcio italiano verso un lido sicuro, in questa crisi drammatica, serva essere solidali, serva fare sistema – ha sottolineato Ghirelli in una nota -. Un gesto come quello della Premier League permetterebbe al calcio di riaffermare la propria leadership: aiutare le serie minori vorrebbe dire mettere la solidarietà al centro del nostro agire e consentirebbe al calcio di riacquisire la propria competitività su scala europea”.