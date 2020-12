Lo lascia dopo poche settimane, ma lui non si rassegna: arrestato

Violenza fisica e psicologica ai danni di una donna. Un 33enne in manette per stalking

VITTORIA – I Carabinieri di Vittoria hanno arrestato un uomo di 33 anni per atti persecutori nei confronti di una donna straniera. L’uomo non si rassegnava alla fine della relazione con la vittima, durata peraltro solo poche settimane. Da quando la donna lo aveva lasciato, a causa dei suoi comportamenti violenti, aveva cominciato a tempestarla con chiamate, videochiamate e messaggi anche nel cuore della notte, minacciandola pesantemente. Lei lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e minacce. La scorsa notte, il33enne è andato sotto casa della vittima che, terrorizzata, ha chiamato i carabinieri. (ANSA).

