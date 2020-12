Va a Lina Scalisi il diciannovesimo Premio Danzuso

Catania – Consegnato a Catania alla vicepresidente del Teatro Stabile etneo Lina Scalisi durante una breve cerimonia, non in presenza ma trasmessa su Yotube, il Premio Danzuso, giunto alla sua XIX edizione. Il riconoscimento e’ stato consegnato dal giornalista Giuseppe Lazzaro Danzuso alla presenza di Laura Sicignano, direttore dello Stabile che quest’anno compie 60 anni. “Un premio – ha detto Scalisi – che ci spinge a proiettarci nel futuro. Ci aspetta un 2021 complicato e il nostro pensiero va ai nostri lavoratori in sofferenza. Lo Stabile e’ pronto a mantenere quel primato intellettuale che ha avuto in Sicilia e in Italia fin dalla sua fondazione. La sua storia va difesa e valorizzata. E il nostro augurio e’ di vivere tutti insieme un risveglio culturale importante”. “Siamo molto orgogliosi di questo premio – ha aggiunto dal canto suo Laura Sicignano – che traghetta questa importantissima istituzione nazionale e non solo da un glorioso passato a un futuro che oggi vediamo come incerto ma siamo fiduciosi che sara’ di ripresa e di rinascita”. Altra cerimonia si e’ svolta nella sede del Lions Catania Hos, con la consegna di una borsa di studio nelle mani del direttore dell’Accademia di Belle Arti etnea Vincenzo Tromba, che la trasmettera’ allo studente meritevole Elia Franz Siracusa. (ANSA).