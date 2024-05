Oroscopo del giorno: venerdì 3 mangio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 3 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 3 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi ti sentirai come un eroe in un film d’azione, ma solo perché devi correre per prendere l’autobus. Attenzione a non trasformare piccole discussioni in battaglie campali. Voto del giorno: 6/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nesci, arrinesci.” (Chi esce, riesce) – anche se è solo per prendere l’autobus!

♉ Toro

Un giorno perfetto per indulgere in quel dolce extra, ma probabilmente ti sentirai in colpa subito dopo. I sentimenti amorosi sono nell’aria, ma sono diretti verso il cibo, non verso le persone. Voto del giorno: 5/10.

Consiglio delle stelle siciliane:“Mangia come se nessuno stesse guardando.” – Perché oggi, veramente, nessuno sta guardando.

♊ Gemelli

Le tue abilità comunicative oggi sono più confuse di un turista senza Google Maps. Forse è meglio ascoltare più di quanto parli. Voto del giorno: 7/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “A lingua tocca ‘nfunnu prima du sonu.” (La lingua batte dove il dente duole) – Oggi, meglio mordersi la lingua!

♋ Cancro

Giornata ideale per rimanere sotto le coperte, perché ogni tentativo di socializzazione sembrerà un’impresa. Sentimenti nostalgici potrebbero portarti a rivedere le foto del passato e piangere sulle mode discutibili che seguivi. Voto del giorno: 4/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu è fittu, è fittu.” (Chi è sciocco, è sciocco) – Anche nelle foto del passato.

♌ Leone

Ti sentirai come un re o una regina, ma solo nel regno della tua casa. La tua autorità verrà messa in discussione da elettrodomestici ribelli e piante che rifiutano di crescere. Voto del giorno: 6.5/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu comanna troppu, non obbedisci a nuddu.” (Chi comanda troppo, non obbedisce a nessuno) – Occhio ai tuoi sottoposti, ovvero i tuoi elettrodomestici.

♍ Vergine

Una giornata perfetta per organizzare tutto, incluso ciò che non necessita organizzazione. Probabilmente finirai per riordinare anche i pensieri del vicino. Voto del giorno: 8/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “L’occhiu vidi e ‘u ciriveddu accuminza.” (L’occhio vede e il cervello sistema) – E oggi, il tuo cervello è in overdrive!

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 3 maggio 2024

♎ Bilancia

Cercherai equilibrio in tutto, ma finirai per inclinarti sempre verso il divano. Un buon giorno per riflettere sul significato della vita o su quale serie TV guardare. Voto del giorno: 5.5/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu un uccello ‘nta manu ca centu vurannu.” (Meglio un uccello in mano che cento che volano) – Oggi, tieni bene il telecomando.

♏ Scorpione

La tua intensità oggi potrebbe spaventare anche il barista. Prova a moderare il tuo fascino misterioso, non tutti sono pronti per il tuo livello di profondità. Voto del giorno: 7/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Si voi essiri felici, strinciti li denti.” (Se vuoi essere felice, stringi i denti) – Sorridi un po’ di più, anche se non ne hai voglia.

♐ Sagittario

Un’ottima giornata per fare progetti di viaggio, anche se probabilmente finirai per girare solo nel quartiere. L’avventura chiama, ma forse è solo il pizzaiolo alla porta. Voto del giorno: 6/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu avi lingua passa u mari.” (Chi ha lingua passa il mare) – Anche se è solo parlando con il pizzaiolo.

♑ Capricorno

Sarai così produttivo oggi che persino il tuo capo potrebbe notarlo. Ma non esagerare, potresti finire per fare il lavoro di tutti. Voto del giorno: 8.5/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun tirari troppu a corda ca si rumpi.” (Non tirare troppo la corda perché si rompe) – Rilassati un po’.

♒ Acquario

Giornata ideale per pensare fuori dagli schemi, ma assicurati di ricordare dove hai messo la scatola. Potresti perdere il filo dei tuoi pensieri più volte. Voto del giorno: 7.5/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Megghiu pirdiri ‘na vota ca centu voti.” (Meglio perdere una volta che cento volte) – Anche se stai solo cercando le chiavi.

♓ Pesci

Le tue emozioni oggi saranno più imprevedibili del tempo. È un buon momento per guardare un film triste e piangere liberamente, senza sapere il motivo. Voto del giorno: 5/10.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu nasci tunnu nun pò moriri quatratu.” (Chi nasce tondo non può morire quadrato) – Lascia che le emozioni scorrono.

Classifica di venerdì 3 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Capricorno

2 – vergine

3 – Acquario

4 – Gemelli

5 – Scorpione

6 – Leone

7 – Ariete

8 – Sagittario

9 – Bilancia

10 – Toro

11 – Pesci

12 – Cancro



