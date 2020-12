Ex Provincia, Antonina Marascia è il nuovo Segretario generale

PALERMO – Novità alla Città metropolitana di Palermo. L’ex Provincia ha infatti scelto il suo nuovo Segretario generale, ossia Antonina Marascia, già segretario generale al comune di Mazara del Vallo, che prende il posto di Giuseppe Vella che nel giugno scorso ha lasciato Palazzo Comitini per svolgere il ruolo di magistrato contabile. Classe ’59, nata in provincia di La Spezia, due lauree, la Marascia ha iniziato la carriera di Segretario nel Bresciano e poi in vari comuni del Messinese e del Trapanese fra cui Caronia, Favignana, Campobello di Mazara e Partanna. Dopo l’esperienza a Bagheria, dal 2009 è Segretario e Direttore generale a Mazara del Vallo.

Presidente della delegazione siciliana dell’Aif, l’Associazione italiana formatori, ha svolto diverse docenze ed è autrice di varie pubblicazioni. La nomina all’ex Provincia di Palermo è arrivata il 30 novembre con un provvedimento del sindaco metropolitano Leoluca Orlando, anche se per la Marascia gli ambienti di via Maqueda non sono del tutto una novità: nell’aprile scorso era stata nominata a capo dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.