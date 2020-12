Ferraù: “Grandi passi avanti con Tacopina, pronti a chiudere”

CATANIA – Va avanti da mesi la trattativa tra Catania e l’avvocato italo-americano Joe Tacopina, ma questa potrebbe essere quella per il definitivo passaggio di mano.

Tacopina era in attesa che la dirigenza riducesse il proprio debito, ma non dovrebbero esserci altri problemi e lo testimonia l’ottimismo del presidente della Sigi: “Procede tutto abbastanza bene, dobbiamo chiudere alcune posizioni – dichiara Ferraù ai microfoni di “NewsCatania.com”-, ma ci sono grandissimi passi in avanti. Siamo quasi alla conclusione, sono abbastanza sereno. Non credo ci saranno problemi con Tacopina. Ritardi? Dicembre o gennaio poco importa, conta solo definire questa settimana tutto quello che riguarda l’affare. L’idea nostra è di chiudere tutto entro la prossima settimana”.

Ferraù si è espresso anche sulla possibilità che la Sigi rimanga come socio: “Al momento dovrebbe rimanere con circa il 20-25%, con il 10% a Nicolosim ma sono valutazioni che faremo dopo”.