Tacopina: “Sarò azionista di maggioranza del Catania”

”Nessuno dei miei soci investirebbe in questo progetto se non fossi io il presidente”

CATANIA – Joe Tacopina prepara il suo arrivo a Catania. L’avvocato italo-americano è pronto ad acquisire il 100% del club rossazzuro.

“Abbiamo presentato tre offerte perché volevamo dare alla SIGI la possibilità di scegliere quale accettare. Tra le proposte, dichiara Tacopina ai microfoni di “Goal.com”, la SIGI ha scelto di accettare quella relativa alla cessione del 100% delle quote. A me va benissimo, attualmente stiamo trattando per questo. Credo che alcuni cosi della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo progetto. Questa cosa mi farebbe piacere”.

“Sarò io a scegliere le persone che lavoreranno nel Catania, a decidere come implementare le nostre scelte sul piano sportivo e a livello di business. Sarò – continua Tacopina – anche l’azionista di maggioranza della società. Chiaramente ci saranno certo altri investitori, perché questo è un progetto molto grande e necessita di tanti investitori. Sarò io il presidente. Nessuno dei miei soci investirebbe in questo progetto se non fossi io il presidente. Quindi sì, sarò il presidente e non mi limiterò al ruolo di frontman, ma dirigerò io ogni aspetto della quotidianità, ovviamente supportato da un team di valore”.

