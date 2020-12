Covid, comunicare all’Asp numero clienti: istruzioni per i locali

CATANIA – I titolari dei locali, in vista delle festività natalizie, dovranno comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti ospitali. Una misura inserita nell’ultima ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci. L’Asp di Catania si è attrezzata per agevolare gli esercizi commerciali alla comunicazione. Sono state elaborate delle linee guida.

Le istruzioni per i locali

In esecuzione dell’art. 2 comma 1 dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del 10 dicembre 2020, che dispone, fra l’altro, l’obbligo per gli esercizi pubblici di «comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale», i titolari degli esercizi, destinatari delle disposizioni citate, potranno comunicare le informazioni, sopra riportate, inviando una mail alle Unità Operative di Igiene Pubblica, afferenti al Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competenti, così come di seguito indicato:

U.O. Igiene Pubblica Indirizzo Telefono Posta Elettronica Certificata (PEC) Catania Viale Vittorio Veneto, 31 – Catania 095.2545013 igienepubblicacatania@pec.aspct.it Acireale Via G. Martinez, 19 – Acireale 0957677836/964 igieneacireale@pec.aspct.it Adrano Piazza Sant’Agostino s.n. – Adrano 095.7716302/325 igieneadrano@pec.aspct.it Bronte Via Marziano, 50 – Bronte 095.7746502 igienebronte@pec.aspct.it Caltagirone Piazza Marconi, 2 – Caltagirone 0933.353015/016/065/106 igienecaltagirone@pec.aspct.it Giarre viale Don Minzoni, 1 – Giarre 095.7782643 igienegiarre@pec.aspct.it Gravina di Catania Via Regione Siciliana, 12 – Mascalucia 095.7502101 igienegravina@pec.aspct.it Palagonia via Sondrio, 1 – Palagonia 095.7943540 igienepalagonia@pec.aspct.it Paternò Via Massa Carrara, 2 – Paternò 095.7975058 igienepaterno@pec.aspct.it

Per maggiori info: Ordinanza contingibile e urgente n. 64 del 10-12-2020