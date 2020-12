Cetaceo trovato morto sulla scogliera: la scoperta a Valderice

VALDERICE (TRAPANI) – Una balena spiaggiata sugli scogli della frazione di Bonagia a Valderice, sul litorale che va da Trapani a San Vito Lo Capo. A ritrovarla e darne immediata segnalazione agli organi competenti, sono stati gli abitanti del luogo, una comunità composta per lo più da pescatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il personale della Capitaneria di Porto di Trapani. Il grosso cetaceo è stato trovato nel tratto della scogliera antistante la via Ammiraglio Vespucci, praticamente tra i cosiddetti “Tre Scalini e lo Scoglio liscio”, due località balneari molto conosciute a Bonagia e frequentate durante i mesi estivi da tanti bagnanti. La balena è in avanzato stato di decomposizione il che vuol dire che il cetaceo sarebbe morto già da diverso tempo e che sarebbe arrivato sugli scogli accompagnato dalle forti mareggiate dovuto al vento di Maestrale di questi giorni. Sarà il Comune di Valderice, dopo l’opportuno sopralluogo della Capitaneria di porto, a dover provvedere alla rimozione della carcassa di balena dalla scogliera.