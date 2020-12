Il signore dei clavicembali va anche sul web

Ugo Casiglia, musicista di formazione e costruttore, aggiorna la piattaforma dedicata all’esposizione di antichi strumenti da tasto. L’azienda “Ugo Casiglia – Antichi Strumenti Da Tasto” nasce nel 1985, in prossimità del piccolo comune di Cinisi. Fin dall’esordio, l’azienda si dedica alla costruzione di strumenti storici a tastiera, proponendo una vasta gamma di fortepiani, clavicembali, clavicordi di altissima qualità e una cura meticolosa nella produzione, che hanno permesso al maestro Casiglia il conseguimento di ampi risultati e una popolarità globale. Costantemente informato e aggiornato, non soltanto sul piano culturale/storico, ma anche sul piano tecnologico, Ugo Casiglia è spinto dalla necessità di avere una vetrina aggiornata online, contenente le migliori opere prodotte e restaurate negli ultimi 33 anni di attività.

Il sito web assume virtualmente le sembianze del suo atelier, unico nel meridione. Esso rappresenta una grande vetrina espositiva che offre non soltanto un ampio panorama di antichi strumenti da tasto, ma anche una discografia interattiva che consente di riconoscere i propri lavori nei progetti artistici dei grandi esecutori. Come affermato dal maestro Casiglia in un’intervista, “nella costruzione di un proprio percorso artistico, la creazione di una discografia è un momento di conferma delle scelte esecutive ed interpretative della propria opera. Riconoscere i propri lavori nei progetti artistici di grandi esecutori rinnova l’impegno e la volontà nei progetti futuri”.

Il sito è suddiviso in varie sezioni, una delle quali è dedicata alla vetrina, in cui è possibile visionare tutti gli strumenti in vendita (nuovi, restaurati e non restaurati), differenti per tipologia (cembali italiani, clavicembalo, coda, fortepiano, organo, piano, verticale) e per anno di produzione. Una sezione è dedicata alla produzione, all’interno della quale sono mostrati alcune delle copie realizzate negli anni degli originali storici, tra cui fortepiani, clavicembali e clavicordi; un’altra sezione è dedicata al restauro, all’interno della quale è possibile prendere visione delle più importanti attività di restauro effettuate dal maestro Casiglia; l’ultima sezione è dedicata al blog, costantemente aggiornato, in cui verranno proposti comunicati circa nuove produzioni discografiche, eventi didattici, attività concertistiche e articoli circa l’ampio panorama musicale e culturale.