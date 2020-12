Catania, Raffaele: “I ragazzi hanno sempre dato tutto”

CATANIA – “La squadra mi è piaciuta molto, in pochi avrebbero ribaltato questa gara”. Così il tecnico del Catania, Giuseppe Raffaele dopo il successo ottenuto per 2-1 in rimonta dalla squadra etnea contro la Viterbese. “I ragazzi non si sono mai risparmiati nelle difficoltà, hanno sempre dato tutto – ha spiegato Raffaele -. Questa è una squadra che ha l’attaccamento alla maglia, siamo squadra operaia ma importante. Ci possiamo levare delle soddisfazioni, adesso teniamo i toni bassi poi prima della sosta parlerò alla città. Piccolo? Il suo ritorno ci dà imprevedibilità“, ha concluso il tecnico rossazzurro.