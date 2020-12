Il Catania ribalta la Viterbese : rossazzuri vittoriosi per 1-2

Il Catania torna al successo, rimontando sul campo della Viterbese dopo

aver rischiato di capitolare. I rossazzurri ritrovano uno spumeggiante

Piccolo, titolare per la prima volta dopo l’infortunio. Mancano gli

squalificati Tonucci e Welbeck mentre Claiton resta precauzionalmente

in panchina.

Primo tempo avaro di emozioni con l’unica opportunità capitata sulla testa di Izco che manca il bersaglio da posizione invitante. Nella ripresa, la Viterbese prende coraggio e trova il vantaggio con un bel colpo di testa di Bezziccheri, abile a sorprendere l’impreparata retroguardia rossazzurra. Ma il Catania non si perde d’animo, macinando azioni su azioni soprattutto sulla destra lungo l’asse Piccolo ed il subentrato Calapai. Pecorino sgomita come un leone e riesce a segnare il gol del pareggio (5° stagionale per lui!) dopo una corta respinta di Daga sulla stoccata di Maldonado.

La squadra del rientrante Raffaele, rinvigorita dai “cambi”, capisce che può far sua l’intera posta in palio ma Pecorino impatta debolmente il cross di Biondi. La Viterbese non ne ha più e, all’ultimo respiro, l’ex Mbende commette un’irregolarità su Biondi ad un passo dalla porta. L’arbitro, senza esitazioni, indica il dischetto ma Sarao tira addosso a Daga il pallone, non trattenuto dall’estremo difensore laziale e ribadito in rete dallo stesso attaccante numero 9.

Il Catania festeggia così un importante successo esterno che lo rilancia in classifica in un momento assai delicato che potrebbe sancire, nel breve, il passaggio societario a Joe Tacopina. Intanto, però, i tifosi si godono questi, ad un certo punto, insperati tre punti, guardando con rinnovato ottimismo alla prossima trasferta sul campo del Potenza.

PRIMO TEMPO (0-0)

7° conclusione centrale di Albertini;

11° ci prova Piccolo dalla distanza: parato;

16° colpo di testa di Rosaia col pallone che si adagia sulla parte alta della rete;

19° occasione da gol sprecata da Izco che, di testa, manda a lato da due passi!

24° Daga blocca a terra il tiro di Pecorino;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° finisce a reti inviolate un primo tempo avaro di emozioni;

secondo tempo (1-2)

SECONDO TEMPO (1-2)

1° nella Viterbese, Falbo sostituisce Urso;

8° Viterbese in vantaggio: Bezziccheri devia in rete di testa un bel cross dalla destra, con la difesa rossazzurra che “gioca” alle belle statuine! 1-0 !

9° Maldonado conclude fuori;

14° nel Catania, Biondi e Sarao rilevano Pinto e Izco;

21° colpo di tacco di Rosaia, parata facile;

23° nel Catania, Calapai rileva Albertini;

25° azione personale di Baschirotto che costringe Confente ad una difficile deviazione in angolo;

28° nella Viterbese, Cappelluzzo e Ferrani per Rossi e Bezziccheri;

31° Daga anticipa Pecorino;

33° pareggio del Catania: cross di Calapai, tiro di Maldonado respinto alla disperata da Daga. Irrompe Pecorino che spedisce in fondo al sacco: 1-1 !

41° nella Viterbese, Bezea prende il posto di Bensaja;

43° gran colpo di testa di Sarao. Centrale e parato da Daga;

44° nella Viterbese, Galardi sostituisce Simonelli;

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° sul cross di Biondi, colpo di testa debole di Pecorino;

48° calcio di rigore per il Catania: Mbende frana su Biondi in piena area e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 metri, Sarao si fa respingere il penalty da Daga ma è pronto

a ribadire in rete: 1-2 !

52° vince il Catania!

VITERBESE (4-3-3) – Daga, Mbende, Bensaja (k) (dal 41°s.t. Besea), Markic, Baschirotto, Simonelli (dal 44°s.t. Galardi), Bezziccheri (dal 28°s.t. Ferrani), Palermo, Salandria, Urso (dal 1°s.t. Falbo), Rossi (dal 28°s.t. Cappelluzzo).

A disposizione: Bianchi, Calì, De Santis, Sibilia, De Falco, Menghi. Allenatore: Roberto Taurino.

CATANIA (3-5-2) – Confente, Noce, Silvestri, Rosaia, Izco (k) (dal 14°s.t. Sarao), Piccolo, Maldonado, Albertini (dal 23°s.t. Calapai), Pinto (dal 14°s.t. Biondi), Zanchi, Pecorino. A disposizione: Martinez, Claiton, Gatto, Vrikkis, Piovanello, Manneh, Dall’Oglio, Panebianco. Allenatore: Giuseppe Raffaele.

Arbitro: Federico Longo di Paola.

Assistenti: Pietro Lattanzi (Milano) e Luca Valletta (Napoli).

IV uomo: Gabriele Scatena (Avezzano).

Reti: 8° s.t. Bezziccheri (VT); 33°s.t. Pecorino (CT); 48°s.t. Sarao (CT).

Squalificati: Tonucci, Welbeck (CT).

Indisponibili: Santurro, Emmausso, Reginaldo, Vicente, Pellegrini (CT); Tounkara (VT).

Ammoniti: Simonelli (VT); Maldonado (CT); Markic (VT); Rosaia (CT); Besea (VT), Mbende (VT); Sarao (CT).

Espulsi: //