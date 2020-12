Hanno festeggiato e dormito insieme: otto ragazzi in quarantena.

VITTORIA (RAGUSA)- Una festa di compleanno è diventata un focolaio di infezione Covid a Vittoria (Rg). Otto i ragazzi risultati positivi al test: sette di loro erano stati invitati in casa di una compagna che aveva così festeggiato i suoi 18 anni. Alla fine tutti hanno dormito nello stesso appartamento. Qualche giorno dopo uno di loro è stato colto dai sintomi del contagio. L’esame del tampone rapido ha dato per tutti un risultato positivo. Ora gli otto ragazzi, tutti diciottenni, sono in quarantena. (ANSA).