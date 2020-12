FC Messina, Giuffrida: “Col Sant’Agata gara difficile”

MESSINA – “Contro il Sant’Agata ci aspetta una gara complicata, affronteremo una squadra che ha sulle gambe due partite ufficiali, mentre noi siamo fermi al palo da 50 giorni”. A dirlo è il difensore e capitano dell’FC Messina, Giovanni Giuffrida. Intervistato da La Gazzetta del Sud il centrale peloritano ha poi proseguito: “Questo non deve però rappresentare una scusante, ci stiamo preparando per affrontare al meglio la partita. Il Sant’Agata è reduce da due pareggi esterni e domenica a Castrovillari poteva anche vincere. Sappiamo che bisognerà pedalare, non sottovalutiamo nessuno ma puntiamo sempre a portare a casa i tre punti”.