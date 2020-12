Progetto “Palcoscenico Catania”, il plauso di attori e registi

CATANIA – Il mondo dello spettacolo ringrazia. Il coordinamento Attori Registi della Fistel-Cisl non può che plaudire all’opportunità che il comune di Catania sta mettendo in campo a favore delle compagnie e degli artisti locali che, proprio in questo momento, attraversano una fase di grande difficoltà che interessa tutto il mondo dello spettacolo dal vivo.

Palcoscenico Catania

Un progetto, Palcoscenico Catania, valido nei contenuti e finalmente fruibile da parte delle tante associazioni che hanno partecipato al bando. Il fondi regionali del bando messo a disposizione dall’assessore regionale Manlio Messina e condiviso con l’assessorato alla cultura del comune di Catania sta creando le basi di progetti che riteniamo molto importanti in questo momento così critico per il settore. La grande disponibilità dell’assessore del comune di Catania Barbara Mirabella insieme alle organizzazioni sindacali ha permesso in tempi stretti di garantire la massima condivisione e partecipazione al bando che, grazie anche all’attenzione dedicata ai criteri di accessibilità, riuscirà a dare un po’ d’aria al comparto cittadino dei lavoratori dello spettacolo dal vivo.

Di necessità virtù

Un esempio virtuoso, questo, che insieme agli spettacoli in streaming del Teatro Stabile di Catania, che non ha interrotto la sua produzione, crea un dialogo tra istituzioni e categorie. Un impegno concreto sul territorio, foriero di buoni frutti in termini di valorizzazione delle eccellenze artistiche locali impegnate a far vivere il teatro nei luoghi più belli del capoluogo etneo.