Galfano: “Contro il Palermo con la solita umiltà”

Oggi la Vibonese ospiterà il Palermo e, dopo aver fermato il Bari sullo 0-0, cercherà di fare lo scherzetto anche ai rosanero che in trasferta non stanno raccogliendo tutti questi grandi risultati.

Alla guida della Vibonese ci sarà Angelo Galfano, marsalese doc, che ha guidato, nella stagione 2007/20008 la Primavera del Palermo per cinque giornate di campionato.

Alla vigilia della sfida il tecnico parla così: “In partite come queste, sicuramente, non mancano le motivazioni. La scorsa settimana abbiamo affrontato il Bari, questa il Palermo. Basterebbe solo questo per capire quanto siamo fortunati ad avere la possibilità di misurarci con queste grandi squadre e grandi piazze”.

“In settimana ho visto molta concentrazione nei ragazzi che sanno di non aver ancora fatto nulla. Man mano stanno prendendo consapevolezza del fatto che possiamo e dobbiamo giocarcela contro tutti. Anche contro il Palermo lo faremo. Andremo in campo con la solita umiltà che ci contraddistingue e che ci ha permesso impreziosire il nostro cammino con risultati importanti”.