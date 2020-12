La Women Orchestra siciliana a Pisa per l’Eu Web Awards

Sul palco del teatro Verdi di Pisa, l’arte tutta al femminile e la forza delle donne espressa attraverso la musica. La Women Orchestra è stata ospite dell’evento internazionale Eu Web Awards, organizzato in collaborazione con SiciliArte Opera Management, in cui sono premiati i migliori siti web dell’anno. In collegamento dall’Inghilterra, alla serata di gala, ospite d’eccezione il cantante Sting, tra gli altri ospiti Miyoko Shida, Marta Orlandelli e la MM Dance Company.

Uno spettacolare evento, seguito in tutta Europa, ma che a causa delle restrizioni Covid si è svolto in live streaming. Le musiciste hanno proposto l’arrangiamento del celeberrimo “Libertango” di Piazzolla, nella versione riveduta per l’orchestra dal Maestro Roberto Passarella, e il tributo a Ennio Morricone, un medley dei temi più famosi di musica da film dell’omonimo compositore e arrangiati dal Maestro Alberto Maniaci. “Come direttrice della Women Orchestra – dice Alessandra Pipitone – mi ritengo molto soddisfatta per la bellissima esperienza musicale che ci ha visto coinvolte come ospiti dell’Eu Web Awards di Pisa. Una nuova occasione di crescita e di emozione per tutte quante noi, per la possibilità di stare insieme e fare musica, considerato il momento difficile nei rapporti sociali di cui vive l’arte. Ad maiora”.

La musica non ha limiti e frontiere, è capace di risvegliare le emozioni, di strappare un sorriso e di fermare per un attimo i pensieri quotidiani. La Women Orchestra ha continuato a provare, rispettando un rigoroso protocollo anti-Covid. Così giorni fa sono volate a Pisa con l’intento anche di trasmettere un messaggio di vicinanza umana e artistica in un periodo complesso. L’orchestra sinfonica, che per alcune esibizioni raggruppa più di quaranta elementi, tutte donne e tutte siciliane, nasce nel 2017 con la volontà di lanciare un messaggio contro la violenza di genere, per l’esibizioni spesso indossano tutte le scarpette rosse.

Per il 23 dicembre, in programma nella chiesa di SS. Salvatore a Palermo un concerto di Natale, per un momento di spensieratezza e di solidarietà. La performance della Women Orchestra si svolgerà insieme ai solisti i tenori Alberto Profeta e Francesco Ciprì ed il soprano Natasa Kàtai.

Mesi fa la Women Orchestra si è distinta per essere approdata sul palco del programma di Canale 5 “Tú Sí Que Vales”, conquistando il sì pieno dei quattro giudici – Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari – e il consenso del 99% del pubblico in sala, unitamente alla commossa approvazione di Sabrina Ferilli, giudice popolare della trasmissione. Largo consenso è anche arrivato da parte dei social: il video dell’esibizione ha, infatti, ottenuto più di 100.000 visualizzazioni in poco tempo.