Piovanello: “Stiamo crescendo. Non sottovalutiamo Catanzaro”

“Non c’è una formazione titolare, tutti dobbiamo dare il massimo in allenamento e questo ci serve per alzare il livello tecnico e migliorarci”

“Il gruppo cresce, abbiamo molti più stimoli e vogliamo arrivare in alto prima di staccare la spina” – dichiara il calciatore del Catania Enrico Piovanello dopo la vittoria per 1-0 contro il Potenza.

“La mia posizione? Il mister mi aveva detto di iniziare da esterno sinistro, poi mi sono adattato in una situazione diversa dove mi trovavo meglio ed è arrivata una buona prestazione mia e di squadra”.

“Questo, per me, dopo una partenza a rilento è un momento di crescita. Il mister mi ha chiesto di ribaltare il fronte rapidamente per essere pericoloso in zona d’attacco, ho cercato di seguire le sue indicazioni al massimo. Non c’è una formazione titolare, tutti dobbiamo dare il massimo in allenamento e questo ci serve per alzare il livello tecnico e migliorarci”.

In chiusura il calciatore ha parlato anche della sfida contro il Catanzaro: “Rimaniamo concentrati, per noi è una partita importante e non vogliamo sottovalutarla”.