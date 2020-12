Variante inglese del Coronavirus, Regno Unito sempre più isolato

Dopo la scoperta di una variante inglese del Covid-19 si allunga la lista dei paesi che chiude agli arrivi dal Regno Unito, compresa l’Italia: la decisione è stata presa ora anche da Canada e Arabia Saudita. Oggi vertice d’urgenza dei paesi Ue. Johnson convoca il comitato Cobra. Attesa anche una conferenza stampa dell’Oms. Ma la mutazione non sembrerebbe alterare l’aggressività clinica del virus né la sua risposta ai vaccini, secondo Rezza. Primi casi intanto anche in Italia: un uomo rientrato a Roma dall’Inghilterra e la moglie, ora in isolamento.