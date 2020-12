Assolto Enzo Santapaola: “Non ha commesso il fatto”

Santapaola si occupa del commercio di prodotti surgelati ed è noto come istruttore di spinning.

MESSINA – Il tribunale di Messina ha assolto Enzo Santapaola, imprenditore catanese, perché non ha commesso il fatto dall’accusa di estorsione. Il reato è stato riqualificato in esercizio arbitrario, ma, alla prova dei fatti, Santapaola ha dimostrato di non aver commesso alcun illecito.

Il processo

Da quanto è emerso processualmente, Santapaola, che non è imparentato con il boss Nitto, avrebbe chiesto, a un cliente, di adempiere a un pagamento di diverse centinaia di migliaia di euro. Nessuna estorsione, secondo i giudici.

