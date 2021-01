Bilancio, l’esultanza di Italia Viva: “Scelte di buon senso e condivise”

PALERMO – “Grazie al determinante contributo di Italia Viva e di Iv-Sicilia Futura, il bilancio 2020 del comune di Palermo contiene importanti risposte ai bisogni della città stanziando 3,5 milioni di euro per i cimiteri, 10 per la manutenzione di strade e marciapiedi, 5,5 per scuole e interventi sul patrimonio comunale e un milione per la progettazione di opere pubbliche, oltre a vincolare i risparmi derivati dai pensionamenti a nuove assunzioni, progressioni di carriera e aumenti di ore per i part-time. In Aula la maggioranza ha trovato ampie convergenze con le opposizioni, approvando emendamenti di buon senso e che per questo hanno goduto di un consenso trasversale ed esitando la manovra in tempi rapidi, così da consentire di sostenere anche i teatri della città. Spiace che non tutte le forze politiche abbiano avuto lo stesso senso di responsabilità, mettendo a repentaglio l’intera manovra”. Lo dicono i consiglieri comunali di Italia Viva e Iv-Sicilia Futura Dario Chinnici, Gianluca Inzerillo, Francesco Bertolino, Paolo Caracausi, Carlo Di Pisa, Caterina Meli, Giuseppina Russa e Ottavio Zacco.

“Il tram di Palermo si realizzerà perché interamente finanziato dal Patto per Palermo voluto dal Governo Renzi, su questo non ci sono dubbi – spiegano i consiglieri – Nel bilancio 2021 ci confronteremo invece con l’amministrazione per capire quali opere collaterali sono necessarie e come finanziarle. Ringraziamo il sindaco Orlando per aver accolto i nostri suggerimenti e le nostre proposte che abbiamo presentato in modo chiaro e trasparente, elaborandole anche grazie al confronto con le organizzazioni sindacali e che consentono oggi alla città di avere un bilancio capace di affrontare le emergenze del presente ma anche di immaginare il futuro. Nella prossima manovra, sarà necessario trovare anche i giusti correttivi ai tagli alle partecipate che non possono prodursi in minori servizi alla città”.