Recovery, Forza Italia: “Gioco delle tre carte per il Sud”

PALERMO – “È inutile che il governo prova a fare il gioco delle tre carte mischiando le diverse versioni del Recovery Plan e promettendo, adesso, che il 50% dei fondi europei saranno destinati al Mezzogiorno. Stiamo assistendo ad una vera e propria presa in giro nei confronti delle Regioni meridionali.L’esecutivo, per aumentare le quote di risorse assegnate al Sud accorpa anche i fondi di coesione, soldi comunitari già stanziati – attraverso i piani operativi nazionali (PON) e i piani operativi regionali (POR) – per Sicilia, Calabria, Sardegna, Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania e Puglia.Il Recovery dovrebbe innanzitutto servire per finanziare le grandi opere e per sanare quel gap infrastrutturale che esiste da decenni nel nostro Paese. Invece, secondo il piano di Palazzo Chigi, al Mezzogiorno andranno circa 4,5 miliardi per strade, autostrade, ponti, ferrovie; alle Regioni settentrionali la cifra monstre di 74 miliardi di euro. Naturalmente viene esclusa la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, così come la Tav in Sicilia. Altro che ripartenza… il governo Conte dimentica il Sud e tenta goffamente di ingannare i suoi cittadini”. Così, in una nota congiunta, le deputate siciliane di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, Matilde Siracusano e Giusi Bartolozzi.