Catania, Ferraù: “Con Tacopina firma il 16 gennaio”

CATANIA – “È stata una giornata intensa e proficua. Dopo sette ore e mezza di lavoro, svolto in armonia, abbiamo scartato la modalità di sottoscrizione telematica dell’accordo”. A scriverlo sul suo profilo Facebook è l’avvocato Giovanni Ferraù, parlando della trattativa per l’acquisto del Catania da parte di Joe Tacopina. Il legale ha poi proseguito spiegando che l’avvocato americano “costantemente informato, ha appena comunicato di volere apporre la firma in presenza e vivere con noi una giornata epocale – sottolinea Ferraù -. Il contratto preliminare verrà firmato, pertanto, sabato 16 gennaio a Torre del Grifo e l’indomani saremo tutti allo stadio in occasione di Catania-Foggia. Nel frattempo avremo ulteriori risposte dai creditori istituzionali che ci consentiranno una più fluida definizione dell’accordo. Tutto quanto sopra per l’esclusivo Bene del Calcio Catania! Senza alcuna fretta ma senza un minimo di sosta!”